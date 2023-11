Una protesta de sindicats policials reuneix unes 50 persones contra l'amnistia a Barcelona

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -

La concentració convocada pel Sindicato Unificado de Policia (SUP) i l'Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) aquest divendres davant la Ciutat de la Justícia de Barcelona, amb el suport del PP, Cs i Vox, ha reunit unes 50 persones que han protestat contra l'amnistia i les causes obertes contra els agents que van intervenir en els aldarulls després de la sentència de l'1-O.

A la concentració hi han acudit representants del PP, Cs i Vox, i els manifestants han portat pancartes amb lemes com 'De la Via Laietana no ens mouran', i d'altres que reclamen que Catalunya sigui considerada a nivell policial zona d'especial singularitat.

La protesta s'ha convocat coincidint amb la citació aquest divendres de 13 policies investigats per presumptes maltractaments a una manifestant arrestada l'octubre del 2019 durant una manifestació contra la sentència de l'1-O, i en la convocatòria de la protesta els sindicats policials fan referència als 45 policies processats per les càrregues de l'1-O.