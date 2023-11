La protesta contra l'amnistia a Barcelona arriba a la Delegació del Govern central al crit de 'Fora'

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

Els participants de la concentració d'aquest diumenge a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra l'amnistia s'han manifestat després i han arribat cap a les 13.30 a la Delegació del Govern central a Catalunya, al crit de 'Fora', entre d'altres.

La protesta havia sortit de la plaça Sant Jaume al voltant de les 12.35 i ha continuat per la Via Laietana, on, en passar davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional, alguns han cridat 'Aquesta és la nostra policia'.

Altres participants han caminat xiulant i cridant 'Que et voti Txapote', 'Aquest president és un delinqüent', 'Espanya es defensa, Espanya no es ven', amb pancartes com 'Stop Sánchez' i banderes d'Espanya.