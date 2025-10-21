Protecció Civil demana precaució davant la possible caiguda d'arbres pel vent aquest dijous

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat precaució a la ciutadania per la possible caiguda d'arbres en vista de la previsió de fortes ratxes de vent durant tot aquest dijous, per la qual cosa ha activat l'alerta del pla Ventcat, informa en un comunicat aquest dimarts.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat de possibles ratxes de vent de més de 72 km/h del matí a la nit a les comarques de Lleida i punts del litoral i prelitoral central, i a partir del migdia es pot superar aquest llindar a cotes elevades del Pirineu i també a l'Empordà.
Protecció Civil recorda que la decoració de Nadal que ja s'està penjant en alguns municipis ha d'estar assegurada (segons el cas s'ha de retirar) i demana recollir tendals i despenjar elements de la façana com testos.