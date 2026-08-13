Protecció Civil activa la prealerta de l'Infocat per perill molt alt d'incendi a Catalunya

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Infocat aquest dijous ja que totes les comarques es troben en el nivell 3 per perill molt alt d'incendi, destacant les tarragonines de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Ribera d'Ebre i Terra Alta, ha informat en un missatge a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press.
Barcelona també té diverses comarques amb tota la seva superfície en aquest nivell, com el Moianès; o pràcticament tota, com el Barcelonès, Vallès Occidental o Baix Llobregat.
La presència és menor a Lleida, encara que comarques com la Noguera o el Solsonès tenen una gran part de la superfície en aquest nivell; mentre que a Girona destaca l'Alt Empordà.