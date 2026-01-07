Prorroguen el conveni Estat-Generalitat del Registre d'Empreses Acreditades en la construcció

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha acordat prorrogar 4 anys més el conveni subscrit el 2022 entre el Departament d'Empresa i Treball i el Ministeri de Treball i Economia Social per regular el funcionament del Registre d'Empreses Acreditades en el sector de la construcció.
Ho ha explicat en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimecres, en el qual recorda que el registre és obligatori per a totes les empreses que vulguin intervenir com a contractistes o subcontractistes en processos de subcontractació en obres i que la inscripció s'ha de fer abans d'iniciar qualsevol activitat.
El conveni estableix les bases de coordinació i gestió entre la Generalitat i el Ministeri per garantir la correcta comunicació entre el registre català, que disposa de la seva pròpia aplicació informàtica, i la plataforma estatal, que funciona com a base de dades general.