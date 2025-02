La proposta de llei de cambres catalanes rep el suport de Foment

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell General de Cambres de Catalunya, Josep Santacreu, s'ha reunit aquest dimecres amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, per debatre i escenificar el vistiplau de la patronal a la proposta de llei de cambres.

El text de la llei, aprovat per unanimitat per les 13 cambres catalanes a finals de l'any passat, pretén "posar fi a un dèficit de més de deu anys en el qual Catalunya no ha disposat d'una llei autonòmica pròpia", des de l'aprovació per part de l'Estat de la Llei Bàsica 4/2014 sobre les cambres de comerç, indústria i navegació, informa l'entitat cameral en un comunicat.

Santacreu ha agraït al president de Foment el suport de la patronal a la proposta de llei: "Comptar amb el suport de les principals organitzacions empresarials és molt important per a nosaltres perquè volem que aquesta sigui una llei de consens".

El president de la Cambra de Barcelona també es va reunir al gener amb el president de Pimec, Antoni Cañete, per tractar el suport a la proposta.

El Consell General de Cambres també l'ha presentat al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al president del Parlament, Josep Rull, i en els pròxims dies començarà una ronda de contactes amb els grups parlamentaris.