La proposta de Junts demana prohibir el burca i el niqab en via i espais públics

Matias Chiofalo - Europa Press
També exigeix descobrir el rostre davant de l'autoritat
MADRID, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Junts ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició de llei orgànica per prohibir l'ús del burca i el niqab a la via i espais públics i obligar a descobrir el rostre davant de l'autoritat quan sigui necessari per motius d'identificació, seguretat o accés a serveis públics.
La iniciativa, a la qual ha tingut accés Europa Press, ha estat registrada per aquesta formació després d'anunciar la portaveu Miriam Nogueras que no recolzarien aquest dimarts la presa en consideració de la Proposició de Llei Orgànica per a la protecció de la dignitat de les dones i la seguretat ciutadana en l'espai públic, presentada per Vox, amb la qual proposa prohibir el vel integral (burca i niqab) en l'espai públic.
El text de Junts presenta un únic article, que recull que quedarà prohibida la utilització a la via pública i qualsevol espai d'accés públic de peces que cobreixin "total o substancialment" el rostre i impedeixin la identificació de la persona.
La norma esmenta expressament el niqab i el burca, encara que es formula de manera general per a qualsevol element que oculti la cara.
També assenyala que, en tot cas, quan resulti necessari per a finalitats d'identificació o seguretat, la persona haurà de descobrir el rostre de forma momentània davant de l'autoritat o personal habilitat, "en condicions que respectin la dignitat i la no discriminació".
SENSE SANCIONS
Fonts de Junts han precisat que la norma no recull sancions perquè entenen que ja existeixen eines legals si hi ha desobediència, si es dona el cas que una persona no descobreixi el seu rostre en ser requerida.
En tot cas, contempla excepcions per a casos de salut "degudament acreditats", exigències laborals o de prevenció de riscos, activitats culturals o festives i situacions en les quals l'autoritat requereixi equipament de protecció.
MÉS COMPETÈNCIES PER LA GENERALITAT
Més enllà de la prohibició del vel integral, la proposició inclou una disposició addicional perquè el Govern central formalitzi la delegació a la Generalitat de Catalunya de competències executives en matèria de seguretat i identificació de persones.
En concret, la llei insta a l'Executiu a transferir facultats per garantir l'ordre i la seguretat ciutadana en ports i aeroports, exercir funcions de control fronterer --inclosa l'execució de la normativa sobre devolució de persones estrangeres-- i emetre documents oficials d'identificació com el DNI, el passaport o el NIE des de l'administració catalana.
Junts fonamenta aquesta delegació en l'article 150.2 de la Constitució i la vincula a la necessitat de dotar a Catalunya d'un marc competencial en matèria de seguretat.