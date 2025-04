Prop de 2.000 persones reclamen a Tenerife més drets i millors salaris per als treballadors turístics

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 abr. (EUROPA PRESS) -

Prop de 2.000 persones s'han manifestat aquest divendres a Adeje (Tenerife) sota el lema 'Pel repartiment de la riquesa. Més drets i millors salaris' i en el marc de la vaga general d'hostaleria a la província de Santa Cruz de Tenerife, segons les dades que la delegació del Govern central a les Canàries ha facilitat a Europa Press.

D'aquesta manera, amb una afluència de persones notable, els empleats del sector que han sortit a protestar van recórrer diferents carrers del municipi amb crits de 'Feina sí, esclaus no'; o 'Mariscal (president d'Ashotel) escolta, el poble està en la lluita'.

La vaga en el turisme i l'hostaleria a la província de Santa Cruz de Tenerife ha estat convocada per CCOO, Sindicalistes de Base, Intersindical Canària i UGT per a aquests Dijous i Divendres Sant, amb un seguiment del 70%, segons els sindicats, tots dos dies.

LES NEGOCIACIONS ES VAN TRENCAR DIMECRES PASSAT

Les negociacions entre la patronal i els treballadors es van trencar a última hora del dimecres passat després d'aconseguir un preacord, amb la mediació del president de les Canàries, Fernando Clavijo, que incloïa incrementar un 6% la massa salarial, la garantia que es mantindrà del poder adquisitiu en qualsevol conveni que se signi, la incorporació de llits elevables als hotels i un projecte pilot per avaluar l'antiguitat.

Per la seva banda, el Govern de les Canàries ha fixat com a serveis mínims que en el departament de pisos i neteja hi haurà una reguarda per establiment i dia --15% de plantilla-- i un 25% en recepció, consergeria i manteniment, mentre que als restaurants es garantirà cada dia de vaga el muntatge d'un bufet en esmorzar, esmorzar i sopar per als clients allotjats amb un mínim del 15% de plantilla per establiment, torn i dia, mateix percentatge per a cuina.

En aquest sentit, la Federació Sindical Canària ha impugnat al Tribunal Superior de Justícia de les Canàries el decret de serveis mínims en entendre que l'executiu s'ha "saltat" que l'hostaleria no és un "servei essencial" per a la societat --com el transport i la sanitat-- i que s'havia de limitar a un nombre reduït de persones encarregades exclusivament de "vetllar per la seguretat de les instal·lacions i les persones".

Finalment, l'atur només s'ha dut a terme a la província occidental canària, ja que a Las Palmas es va acordar una pujada salarial del 9% i un pagament addicional de 650 euros entre patronal i sindicats.