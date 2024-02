Prop de 1.200 tractors han tallat carreteres aquest dimarts a Girona i Lleida, segons UP

Les protestes continuaran dimecres als passos fronterers juntament amb el sector agrari francès



GIRONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos (UP) ha assegurat que gairebé 1.200 tractors i centenars de vehicles i persones han participat aquest dimarts en els talls i concentracions que han tingut lloc a diferents punts de Catalunya per "protestar per la competència deslleial d'importacions que no compleixen les mateixes condicions exigides en les produccions agràries dels països de la UE, i per l'excés de burocràcia, entre altres qüestions".

Segons explica en un comunicat, el sindicat ha convocat aquestes mobilitzacions amb Revolta Pagesa als passos fronterers de l'Alt Empordà, la Cerdanya i el Ripollès (Girona) aquest dimarts i dimecres, mentre que a Pontós (Girona), 150 tractors i 400 persones han tallat l'AP7.

En el tall de Pontós i Puigcerdà (Girona), els manifestants revisen els camions, buiden els que porten productes importats de fora de la UE i entreguen la mercaderia a causes benèfiques.

A Puigcerdà s'han concentrat uns 85 tractors i 80 vehicles, entre els quals una quinzena procedents de les comarques del Bages, Osona, i el Berguedà (Barcelona), i al coll d'Ares, uns 30 tractors i vehicles, i una cinquantena de persones han tallat la frontera.

En l'àmbit de Lleida, a Soses, uns 250 tractors i 150 vehicles han tallat l'A2 i l'AP2; a Tàrrega, uns 430 tractors han col·lapsat l'A2; a Alfarràs, uns 60 tractors i 100 persones més han tallat la C-26; a Almacelles, 50 tractors i 20 vehicles s'han concentrat a l'A22, i a Alcarràs, 60 tractors a l'A2 i l'AP2.

A Bassella, 60 tractors provinents del Solsonès i un centenar de persones han tallat la C-14 i a l'Alta Ribagorça, uns 20 tractors i 20 vehicles, amb 50 persones, s'han concentrat a les Bordes (Lleida), prop de l'encreuament amb l'N260.

Les mobilitzacions continuaran dimecres als passos fronterers, amb la participació de pagesos del sindicat francès Confédération Paysanne en alguns dels punts, i dijous i divendres, a la Plana de Lleida i l'Alt Urgell.

Durant la concentració de Pontós, els convocants atendran els mitjans a les 12 hores per fer una declaració conjunta amb la Confédération Paysanne.

PETICIÓ ALS EURODIPUTATS

UP ha fet arribar als eurodiputats catalans, i Unió d'Unions als de la resta de l'Estat, la petició que votin en contra de l'acord d'associació comercial entre la UE i Xile, que es votarà dijous al Parlament Europeu, ja que "no ofereix garanties quant a l'establiment de clàusules mirall en els nous acords bilaterals de comerç".

Recorden, sobre aquest assumpte, que el compromís de la UE anava contra direcció i avisen que si s'aprova l'acord amb Xile, "comportarà l'aprofundiment de la competència deslleial".

Unió de Pagesos també demana al Ministeri d'Agricultura que defensi la màxima reducció de la burocràcia en les reunions a Brussel·les, ja que la Unió Europea n'és el màxim emissor.