3 projectes relacionats amb el Port de Tarragona rebran finançament del fons Ports 4.0

TARRAGONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Tres projectes comercials que compten amb la col·laboració del Port de Tarragona rebran finançament del fons Ports 4.0, convocat per Ports de l'Estat per impulsar el talent emprenedor en l'ecosistema logístic i portuari, segons ha informat aquest divendres la infraestructura en un comunicat.
Dos dels projectes estan vinculats amb el desenvolupament de programari per a la gestió de les operatives de drons en entorns portuaris i un tercer està desenvolupant una plataforma per digitalitzar el transport de contenidors des de l'origen i fins al port.
En aquesta convocatòria s'han admès 66 candidatures i, d'aquestes, 16 han resultat seleccionades per rebre finançament, entre les quals n'hi ha tres que compten amb el suport de l'Autoritat Portuària de Tarragona.