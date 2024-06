Un projecte per reutilitzar aigua a casa guanya la quarta edició de l'ImaginPlanet Challenge

Els guanyadors són tres estudiants de la Universitat CEU Sant Pablo de Madrid



BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -

Un projecte impulsat per tres estudiants de la Universitat CEU Sant Pablo de Madrid i que aprofita les aigües grises a les llars ha guanyat la quarta edició de l'ImaginPlanet Challenge, una iniciativa que vol fomentar l'emprenedoria dels joves i la generació d'idees per combatre el canvi climàtic.

L'equip impulsor del projecte, que porta el nom d'"Ecova", gaudirà d'una estada a Silicon Valley (EUA), visitarà empreses com Netflix, Google HQ, Instagram, X i IDEO, i rebrà formació a les universitats de Standford i Berkeley, ha detallat l'entitat CaixaBank aquest dissabte en un comunicat.

La quarta edició del certamen, organitzat per Imagin, ha rebut la participació de més de 3.000 estudiants de tota Espanya, una via per oferir formació i eines a persones joves que emprenen projectes empresarials basant-se en valors de consciència mediambiental.

Els tres estudiants del projecte guanyador són Fátima Sánchez de Pedro, Marta Pedernal Marigómez i Guillermo Yegro Dawig, responsables d'un nou sistema que captura, tracta i reutilitza les aigües grises generades a les llars.

UN FILTRE D'AIGUA

El sistema del projecte guanyador es basa en la premissa que l'aigua utilitzada que surt de les dutxes encara té una qualitat prou alta com per ser reutilitzada en aplicacions no potables, com la descàrrega de vàters.

Els tres estudiants han dissenyat un petit dipòsit que elimina de les aigües grises sabons, grasses i altres residus químics que puguin malmetre el vàter, després de la qual cosa l'aigua neta és bombada cap a un dipòsit que alimenta la cisterna del vàter.

Els impulsors d'"Ecova" també passaran a formar part de la comunitat Alumni d'Imagin, a través de la qual l'entitat continua donant suport a l'evolució dels projectes que han format part de l'ImaginPlanet Challenge.