El projecte MigraBats descobreix noves poblacions de ratpenats a la Vall d'Aran (Lleida)

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El projecte MigraBats, integrat a Endesabats i desenvolupat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha descobert noves poblacions de ratpenats a la comarca de la Vall d'Aran (Lleida), algunes d'espècies amenaçades.
En concret, el projecte marca ratpenats forestals per estudiar-ne els moviments estacionals i migratoris i zones de refugi, segons ha informat aquest divendres Endesa en un comunicat.
El programa va començar fa 12 anys a les centrals hidràuliques d'Orfes (Girona) i Camarasa (Lleida), i ja s'ha estès pel conjunt del territori català.
Així, aquest mes d'agost s'han dut a terme dues sessions de captura i marcatge a la Vall d'Aran amb l'objectiu d'estudiar els moviments dels grans ratpenats forestals, com els nòctuls.
En aquest sentit, han col·locat radiotransmissors a les femelles per fer-ne un seguiment i elaborar un mapa internacional de migracions per conèixer les vies de pas de la península Ibèrica cap a França.