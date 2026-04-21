Publicat 21/04/2026 13:11

El projecte Migrabats d'Endesabats mostra noves rutes migratòries de quiròpters a Europa

Exemplars de quiròpter
ENDESA

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -

El projecte Migrabats, que està integrat a Endesabats, ha detectat rutes migratòries dels quiròpters a Europa fins ara desconegudes, informa Endesa en un comunicat aquest dimarts.

El projecte compta amb el treball del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i l'Institut Max Planck of Animal Behaviour, i ha aportat dades sobre les migracions de tres espècies de quiròpters forestals a Europa.

S'han fet servir noves tecnologies d'emissors ultralleugers Sigfox 'nanofox', que han permès marcar ratpenats durant 30 dies per entendre les seves rutes i les zones de refugi on descansen i s'alimenten.

Entre altres dades, han confirmat que Catalunya i el nord de la península Ibèrica "són punts de connexió essencials entre les poblacions europees" d'aquests animals.

A més, ha mostrat que les zones de cria són més àmplies del que es pensava i les dades suggereixen noves àrees de cria potencials a Alemanya i Polònia.

