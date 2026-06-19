El projecte A-Medi de Veolia ofereix tecnologia avançada per als reptes hídrics a 8 municipis

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
El projecte 'Aigua Mediterrània Digital' (A-Medi) de Veolia per modernitzar el cicle de l'aigua ha donat tecnologia avançada per fer front als reptes hídrics a 8 municipis de les comarques catalanes del Garraf, l'Alt Penedès (Barcelona) i l'Alt Camp (Tarragona), informa Veolia en un comunicat aquest divendres.
El projecte, que s'ha clausurat amb un acte institucional, ha comptat amb un pressupost de 7,15 milions d'euros, dels quals el 85% ha estat finançat pels fons Next Generation, i ha tingut una durada de 18 mesos, durant els quals s'han executat 111 actuacions en les quals s'han coordinat serveis, ajuntaments i proveïdors, i s'han creat 16 llocs de feina directes i 73 d'indirectes.
Veolia ha explicat que "un dels èxits més palpables" ha estat la implantació de la telemesura, que ja està instal·lada en el 84% de la xarxa dels 8 municipis, amb més de 14.300 dispositius.
A més, durant el projecte s'han elaborat 8 plans directors i s'han desenvolupat models hidràulics que funcionen com a bessons digitals de la xarxa, la qual cosa permet simular escenaris, preveure comportaments de la xarxa, identificar punts febles i prioritzar futures inversions.
També s'ha treballat a les xarxes de clavegueram i sanejament, amb la instal·lació de càmeres i sensors per monitorizar en temps real els punts de vessament i les estacions de bombament, i s'han instal·lat plaques fotovoltaiques en infraestructures hídriques.