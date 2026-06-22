El Grail d'Eurecat preveu crear el primer model europeu d'IA per a robòtica industrial

Es basa en 8 pilars que cobreixen tota la cadena de valor del sector
BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -
El projecte Grail, liderat per Eurecat, preveu crear el primer gran model europeu d'intel·ligència artificial (IA) per a robòtica industrial, amb l'objectiu de contribuir a reforçar la sobirania industrial europea.
Ho han explicat aquest dilluns en la presentació de la iniciativa els coordinadors del projecte Néstor Garcia, Magí Dalmau i Simona Neri, tots ells responsables de grups de recerca del centre tecnològic.
També hi han participat la secretària general d'Innovació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, Teresa Riesgo; la representant de l'Oficina IA de la Unió Europea (UE) Cecile Huet --totes dues telemàticament--, i el director d'Afers Corporatius i R+D d'Eurecat, Joan Guasch.
Garcia ha explicat que el projecte està basat en 8 grans pilars "que cobreixen tota la cadena de valor", incloent la IA generativa, la robòtica i la societat, amb un sistema adaptat als humans i que és fiable, segur i cibersegur.
D'aquesta manera, es poden crear els fonaments per crear una intel·ligència robòtica "transparent, transferible i industrialment robusta".
Ha afegit que els prototips de robot "poden ser molt impressionants", però que si no es pot confiar en la seva tecnologia, no es podran utilitzar en casos reals de la indústria.
Neri ha explicat que el projecte preveu treballar amb els sectors de l'automoció, aeronàutica, logística, acer i electrònica.
40 MILIONS
En unes declaracions a la premsa després de la presentació, Dalmau ha explicat que el projecte compta amb un pressupost de 40 milions d'euros, finançats pels fons Horizon Europe.
D'aquest pressupost, 10 milions es destinaran a diferents convocatòries per obrir la iniciativa a empreses de sectors que no es contemplaven en un primer moment.
En concret, es destinarà 1 milió a una 'Genesis Call' per impulsar 10 projectes; 4 milions a una 'Ascent Call' per 20 projectes, i 5 milions per una 'Summit Call' per 10 projectes.
Neri ha afirmat que el projecte comptarà amb 4 'testing hubs', a Itàlia, Alemanya, Espanya i Grècia, on dur a terme tests i proves als projectes.
A Espanya, el hub estarà situat a Eurecat, i Neri ha avançat que es planteja la possibilitat de crear un laboratori (que han batejat com Pharos), per atreure talent i tecnologies.
EUROPA
Dalmau ha explicat que Europa necessita més indústria, però que això "no passarà si no està disponible la tecnologia per fer-ho" i que aquesta tecnologia ha d'oferir resiliència, sobirania i benestar social.
Ha afegit que, per a això, és necessari construir "sistemes en els quals la gent i la indústria puguin confiar", ja que la IA necessita rebre dades per funcionar i, si aquesta IA no és europea, aquesta informació pot caure en mans que no estiguin alineades amb els valors europeus.
IMPACTE EN ELS PRÒXIMS ANYS
Riesgo ha afirmat que aquest projecte és una "gran fita en la conscienciació tecnològica europea" i ha valorat la importància que la IA per a robòtica es desenvolupi a Europa.
"Serà molt important per a la nostra autonomia i el coneixement tecnològic europeu", ha dit, i ha explicat que aquesta recerca tindrà un impacte que es veurà en els pròxims anys.
Huet ha explicat que aquest projecte està emmarcat en el pla d'acció de la UE per la IA, que dona, entre altres punts, suport, accés a computació i dades i un marc regulatori estable, amb la idea que la IA ha de ser "un sector estratègic" per a Europa.
Ha subratllat la importància que "Europa sigui un dels actors clau a l'hora de dissenyar" el que ha definit com la revolució que significarà assolir el 'moment ChatGTP' en la robòtica, és a dir, quan la IA en la robòtica es generalitzi.
Guasch ha explicat la feina que duu a terme Eurecat com a centre tecnològic, que ha dit que té l'objectiu de tenir "impacte en les indústries i els negocis, però també en la societat".
Ha afegit que el centre està "totalment alineat" amb l'estratègia industrial europea i ha dit que treballa per aprofitar les oportunitats que apareixen per generar nous projectes industrials.