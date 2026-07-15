Un projecte europeu destina 3 milions a promocionar vins i embotits catalans a Àsia

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, mitjançant Prodeca, ha presentat a les empreses del sector agroalimentari català el projecte europeu CREWAS, una iniciativa dotada amb 3 milions d'euros de fons europeus que impulsarà la promoció dels vins amb denominació d'origen i dels embotits catalans als mercats de la Xina, Corea del Sud i el Japó durant els pròxims 3 anys.
Aquest últim mercat està condicionat actualment per les restriccions derivades de la pesta porcina africana (PPA) quant a productes carnis, malgrat continuar sent un mercat prioritari dins el programa, informa la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
La sessió informativa ha reunit empreses dels sectors vitivinícola i carni i ha servit per donar a conèixer els objectius del programa, el calendari d'actuacions i les oportunitats de participació per a les empreses de tots dos sectors.
Entre les actuacions previstes destaquen l'organització de promocions comercials en establiments de retail i en plataformes de comerç electrònic, masterclasses i tastos professionals adreçats a importadors, distribuïdors, canal Horeca i prescriptors, i setmanes gastronòmiques a restaurants i accions digitals de comunicació i notorietat.
CREWAS es desplegarà entre octubre del 2026 i octubre del 2029 amb el lema 'The Creative Revolution: European Wines and Charcuterie', una campanya que vol presentar els vins amb DO i embotits catalans com l'expressió d'una gastronomia contemporània, autèntica i creativa a mercats amb un elevat potencial de creixement.