Un projecte europeu d'estils de vida saludables destinarà 244.000 euros a vuit empreses catalanes

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -

El projecte europeu 'I3-Inshape: Innovation Network for Sportive and Healthy Active People in Europe' destinat a la innovació en productes i serveis per contribuir a un estil de vida actiu i saludable destinarà 244.000 euros, un terç del seu pressupost, a vuit empreses catalanes.

Les empreses participaran en sis de les nou iniciatives que finançarà aquest projecte subvencionat amb 732.000 euros de l'Instrument d'Inversions en Innovació Interregional (I3) de la Comissió Europea, informa la Conselleria d'Empresa de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.

I3-Inshape s'articula a través d'un consorci format per 32 empreses i entitats d'Espanya, els Països Baixos, Finlàndia, Bèlgica i Hongria.

Entre les empreses i entitats hi ha Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat, que ha participat en la redacció i documentació de la convocatòria i en l'avaluació de les propostes, i també ha participat el clúster català de l'esport, Indescat.

LES VUIT EMPRESES CATALANES

L'empresa Improfit rebrà subvenció per crear The Positive Cycle, una plataforma de salut i benestar integrada per millorar la qualitat de vida de les persones grans a través de l'activitat física i l'atenció preventiva basada en dades.

La companyia Rockfit ho farà per desenvolupar ActiveMotionAI, una plataforma per transformar la manera en què els centres esportius s'impliquen a les poblacions sedentàries, a través de la IA.

Les catalanes North 3 i Neorg crearan Active Spaces, una plataforma gamificada de benestar i esports per revitalitzar els espais públics amb entrenament modular, seguiment intel·ligent i reptes gamificats impulsats per la comunitat local.

MyPlay i Placenet desenvoluparan Phygital Sports, una plataforma per connectar la reserva d'instal·lacions, la participació comunitària en temps real i la captura de vídeo automatitzada, que faciliti als atletes, clubs i municipis accedir, gestionar i monetitzar els esports de manera més intel·ligent.

L'empresa Factual participarà en la creació d'ActiVschool, una aplicació que integrarà les rutes més segures per al servei de 'bikebus' a Debrecen (Hongria), on els nens es podran desplaçar amb bicicleta en grups supervisats.

Barcelona Zero Limits desenvoluparà In2steps, una plataforma dissenyada per integrar pràctiques sostenibles i garantir l'accessibilitat de les persones en risc d'exclusió social (per exemple, persones amb discapacitat) als esdeveniments esportius.