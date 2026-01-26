Un projecte d'aqüicultura, premi per la Càtedra AgroBank a la Transferència de Coneixement

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Un projecte sobre innovació en aqüicultura sostenible que permet la detecció precoç de malalties i anomalies en els peixos ha estat guardonat amb el 9è Premi a la Transferència de Coneixement que atorga la Càtedra Agrobank, impulsada per CaixaBank i la Universitat de Lleida, informa el banc en un comunicat aquest dilluns.
El guardó té com a objectiu reconèixer els grups de recerca amb treballs en estat avançat de desenvolupament, i contribuir així a la transferència de coneixement entre institucions acadèmiques i el món empresarial.
El projecte premiat és SIRENA, impulsat per l'investigador de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) Miguel Chavarrías Lapastora i en col·laboració amb Insuiña S.L., la filial del Grupo Nueva Pescanova.
En concret, SIRENA, que ha guanyat els 15.000 euros de premi després de ser seleccionada entre un total de 12 candidatures de tot el país, permet detectar de manera primerenca malalties i anomalies en espècies d'alt valor i donar així resposta a les necessitats en la rendibilitat i la sostenibilitat de les explotacions aqüícoles.
Juntament amb la funcionalitat per elevar els estàndards de producció i benestar animal, l'entitat ha destacat que el projecte s'alinea amb els principis d'economia circular i producció intel·ligent del Pacte Verd Europeu i els objectius ODS de l'Agenda 2030.