Prohibeixen acostar-se a qualsevol instal·lació d'Adif a un investigat per robatori de cable a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Un jutge de la plaça 7 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Barcelona ha prohibit cautelarment a un investigat per robatori de cable acostar-se a qualsevol instal·lació d'Adif, incloses estacions, vies i intercanviadors, mentre sigui vigent la tramitació de la causa i fins que finalitzi per sentència o interlocutòria d'arxivament ferma.
A l'investigat se li imputa haver comès fins a sis robatoris o furts de cables de coure (alguns en grau de temptativa) a les vies prop de l'estació de França de Barcelona els dies 7, 8, 9, 11, 12 i 16 de setembre del 2026, els quals "haurien creat serioses afeccions al servei de trens", informa el TSJC en un comunicat aquest dimarts.
Tot i que les imatges de les càmeres de seguretat són de molt poca qualitat i "difícilment" es pot identificar algú, la mesura se sustenta en la declaració testifical de l'encarregat de la deixalleria a la qual suposadament el detingut va vendre el cable robat.