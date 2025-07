Prohens traslladarà a Sánchez el seu rebuig al finançament de Catalunya

PALMA 28 jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, traslladarà aquest dimarts al president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, el seu rebuig a l'acord de finançament entre el Govern central i el de la Generalitat de Catalunya, a més del repartiment de menors migrants no acompanyats, després de reiterar que les Balears no tenen més capacitat per acollir.

En unes declaracions als mitjans aquest dilluns després de ser rebuda en audiència pel rei Felip VI, Prohens ha subratllat que demanarà "implicació" al Govern central en la reunió prevista aquest dimarts al Consolat de Mar.

Entre altres qüestions, la líder de l'executiu abordarà amb el president espanyol el repte de la immigració, li reclamarà el conveni ferroviari, la cogestió aeroportuària, i també la necessitat de millorar el sistema de finançament "d'una vegada per sempre".