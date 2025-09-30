Prohens es traslladarà a Eivissa per coordinar els efectius d'emergències

PALMA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, viatjarà aquest dimarts a Eivissa per coordinar els efectius d'emergències i donar suport a les persones que han patit les inundacions a l'illa.
El vicepresident i portaveu del Govern balear, Antoni Costa, ha confirmat que la líder de l'executiu es desplaçarà fins a l'illa acompanyada pel president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, que era a Palma per assistir a la sessió plenària del Parlament.
El Govern balear ha traslladat un missatge de suport als afectats i ha mostrat "preocupació màxima" per la situació que es viu a l'illa, arran de les riuades que s'han produït a conseqüència de les intenses pluges al llarg d'aquest dimarts.
Costa ha indicat que, en un moment donat, la presidenta s'ha absentat del ple amb Marí per acudir al Centre Operatiu de Control d'Emergències a Palma i ja a la tarda tots dos viatjaran fins a Eivissa.