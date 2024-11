Prohens sosté que la gestió de la dana "supera les competències d'una comunitat"

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha sostingut que la dana que va afectar fa unes setmanes fonamentalment la Comunitat Valenciana "supera les competències d'una comunitat", i ha afegit textualment que s'ha de considerar una emergència nacional.

"Espero que el Govern d'Espanya no em tracti com un país estranger i s'impliqui, perquè els recursos de les comunitats autònomes són els que són", ha respost aquest dijous durant un acte al Círculo Ecuestre de Barcelona, preguntada per com ho hauria gestionat ella si hagués ocorregut a les Balears.

Ha dit que els recursos propis de la seva comunitat "no són per fer front a una emergència d'aquest calibre" i ha apostat per elaborar protocols per millorar la gestió.

DADES I "INTOXICACIÓ"

Sobre com creu que ho ha gestionat el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, la presidenta ha respost que és molt complicat fer-ne una valoració perquè és molt difícil gestionar una situació com aquesta: "Ens falten moltíssimes dades, hi ha hagut moltíssima intoxicació".

Ha dit que les comunitats tenen responsabilitats però que els recursos són limitats, per la qual cosa considera que el Govern central s'hi ha d'implicar, i ha afegit que les comunitats autònomes estan "soles" en situacions com la covid i la gestió de la immigració irregular.