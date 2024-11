Prohens reclama a Illa "tornar a la multilateralitat" en el debat del finançament autonòmic

Va contactar amb Illa la setmana passada per interessar-se pels efectes de la dana a Catalunya

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reclamat aquest dijous al president de la Generalitat, Salvador Illa, "tornar a la multilateralitat" en el debat sobre el finançament autonòmic.

"Hi ha un debat sobre un sistema de finançament en què cadascú defensarà els seus interessos, però hem de ser capaços de fer-ho entre tots, com a representants públics que som, i no en foscos despatxos", ha dit en un acte al Círculo Ecuestre de Barcelona.

Preguntada per si considera que el canvi de govern a Catalunya ha permès normalitzar les relacions entre tots dos territoris, ha respost que això és fàcil perquè "no hi havia relació" amb el govern de Pere Aragonès (ERC).

Ha detallat que Illa es va posar en contacte amb ella "per presentar-se" després de ser investit, i ella també va contactar amb ell la setmana passada per interessar-se pels efectes de la dana a Catalunya.

Prohens té la sensació que l'ambient ha canviat amb l'arribada d'Illa, i ha defensat establir relacions entre les Balears i Catalunya perquè són "comunitats germanes, amb interessos empresarials" mutus.

"CONFRONTACIÓ" AMB EL CATALÀ

En matèria lingüística, ha criticat que els partits nacionalistes "diuen defensar la llengua del territori, quan la fan servir com a confrontació política", i ha subratllat que ella no ho farà.

Ha defensat que en arribar a la presidència va decidir eliminar el requisit del català per accedir als llocs de professional sanitari en la sanitat pública i oferir cursos de català específics per a sanitaris.

Prohens ha destacat que no hi ha hagut "absolutament cap problema" i que la Generalitat de Catalunya els va trucar per interessar-se per com ho havien fet.