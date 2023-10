Prohens (PP) adverteix Sánchez contra la condonació del deute de Catalunya

Critica el "centralisme jacobí" del Govern espanyol en matèria fiscal

La presidenta de les Balears, la popular Marga Prohens, ha advertit contra un possible tracte de favor a Catalunya del candidat del PSOE a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, si condona el deute català en detriment de la resta de comunitats autònomes. En la seva opinió, el líder socialista està disposat a passar "totes les línies".

Així ho ha afirmat aquest dilluns en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, en el qual també ha alertat de la disposició de Sánchez a acceptar fins i tot un referèndum si així ho necessita per mantenir-se a La Moncloa, després de posar com a precedents la "barbaritat" de l'eliminació dels delictes de sedició o malversació.

"Ara parlem de condonació del deute però, de veritat s'atrevirà a condonar el deute només a Catalunya? Bé, si ho necessita, sí", ha afirmat, per incidir que malgrat que la "lògica" i el "sentit comú" diuen que no ho farà, l'experiència demostra que també faria el mateix amb un referèndum d'autodeterminació.

En aquest sentit, Prohens ha relatat que en la negociació que va tenir amb Vox per ser presidenta del Govern de les Balears d'un executiu monocolor del PP, va haver d'arribar a acords i va haver de fer concessions, però sempre "dins els límits" del seu programa de govern. Així, ha rebutjat seure a una taula i negociar "una cosa que s'ha negat i no he portat en el meu programa", fent al·lusió al PSOE.

D'altra banda, Prohens ha rebutjat el que considera que és un "centralisme jacobí" del govern de Pedro Sánchez en matèria fiscal, i al seu torn defensa l'"autonomia fiscal" de la comunitat que dirigeix. "Ens hi trobaran de cara", ha advertit.

Ha criticat el govern socialista per impedir que les autonomies governades pel PP abaixin els impostos. Per això, ha anunciat que reclamarà respecte per l'"autonomia fiscal i tributària" de les comunitats quan es negociï un nou sistema de finançament autonòmic.

"No es pot entendre que aquells que s'omplen la boca parlant de pluralitat, de plurinacionalitat i de federalisme, després pretenguin aplicar un centralisme jacobí en la política fiscal i tributària. Si ho intenten, també ens hi trobaran de cara", ha censurat Prohens, abans de defensar que la rebaixa fiscal del PP va ser "el mandat" dels ciutadans a les eleccions autonòmiques del 28 de maig.

La presidenta balear també ha rebutjat les "harmonitzacions d'impostos" del PSOE, després d'esgrimir que quan "l'esquerra parla d'harmonització, només vol dir apujar impostos a les comunitats on hem abaixat i continuarem abaixant impostos".