Prohens avisa que les Balears es poden "convertir en les Canàries" i demana canviar la relació amb Algèria

Reclama al Govern central fer una crida "que aquí no hi cap tothom"

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha avisat que d'aquí a uns anys les Balears es poden "convertir en les Canàries" amb l'arribada d'immigració irregular, i ha demanat al Govern central que les seves relacions bilaterals amb Algèria canviïn rumb, textualment.

"Si veiem el creixement exponencial del fenomen migratori, d'aquí a uns anys ens podem convertir en les Canàries. I no estic fent maximalismes, estic agafant les dades del creixement exponencial dels últims vuit anys", ha subratllat la presidenta en un acte aquest dijous al Círculo Ecuestre de Barcelona.

Ha detallat que la setmana passada van arribar 800 persones a les Balears, i el seu territori es va convertir en "la primera comunitat amb el nombre més gran d'arribades d'immigrants irregulars per via marítima, superant les Canàries", segons les seves dades.

"N'ESPERO MÉS" DE SÁNCHEZ

Ha retret que, quan ha parlat recentment d'aquesta qüestió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, el líder de l'executiu li hagi respost que comparteix la seva preocupació per l'assumpte: "N'espero una mica més del president del meu país", ha criticat.

La presidenta balear ha assegurat que el seu govern s'ha adreçat a diferents ministeris per demanar ajuda en aquest assumpte, i ha criticat que "es van passant la pilota els uns als altres, i les comunitats autònomes i les Illes Balears, una altre cop soles".

"NO HI CAP TOTHOM"

Considera que el Govern central està reduint aquest debat al repartiment d'aquests migrants, fet que veu poc humà, després d'apostar per canviar la política exterior i internacional, "fer una crida clara i un missatge contundent, com s'està fent en altres països de la Unió Europea, que aquí no hi cap tothom".

Prohens ha detallat que el Consell de Formentera està destinant el 25% del seu pressupost a l'atenció de menors no acompanyats que arriben a les illes, i ha afirmat que es tracta d'un "drama humanitari i social, però també una emergència econòmica de recursos" que no es destinen a altres assumptes, la qual cosa deriva, segons ella, a un problema social.

Ha demanat una intervenció del Govern central en aquest afer, ja que a la seva comunitat ja no poden parlar d'"acolliment amb dignitat" perquè hi ha un 850% de sobreocupació dels centres d'acolliment, segons xifres seves.