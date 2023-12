Un programa del Parlament Europeu distingeix tres escoles barcelonines com "ambaixadores júnior"

L'eurodiputada Laura Ballarín (S&D) reflexiona amb els alumnes sobre els reptes actuals



BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El Parlament Europeu ha distingit les escoles barcelonines Pia Nostra Senyora, Jesuïtes Sarrià-Sant Gervasi i Sant Gabriel com "ambaixadores júnior", amb una acreditació simbòlica mitjançant el programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu.

Ho ha fet en un acte a la Facultat de Comunicació de Blanquerna-URL amb les tres escoles barcelonines ambaixadores del curs 2023-2024, i presidit per l'eurodiputada Laura Ballarín (S&D), que ha dialogat amb la creadora de contingut Cèlia Espanya.

Ballarín ha relatat la seva experiència a Brussel·les davant els alumnes de cursos d'entre tercer de l'ESO i primer de Batxillerat, a més dels reptes que ha afrontat com a eurodiputada i qüestions actuals com el canvi climàtic, l'emancipació dels joves i la regulació de plataformes digitals, entre d'altres.

Sobre això últim, l'eurodiputada ha valorat que les dades que indiquen que els joves dediquen al mòbil set hores de mitjana al dia són "absolutament preocupants", per la qual cosa ha apostat per demanar a les plataformes digitals nous dissenys i reforçar l'educació a les escoles.

També ha reflexionat sobre la intel·ligència artificial: ha recordat que el Parlament va aprovar una llei de regulació per posar "certes prohibicions a aquestes eines de IA perquè no vigilin de manera aleatòria"; i ha insistit a promoure habitatge social arran de l'augment de preus i la dificultat d'emancipació per a joves menors de 30 anys.

116 ESCOLES DE TOT ESPANYA

Aquesta iniciativa es va inaugurar el curs acadèmic 2015-2016, amb l'objectiu d'apropar el funcionament de la feina legislativa i política de la institució als alumnes de centres d'ensenyament secundari, en particular als grups de quart d'ESO, primer i segon de Batxillerat, i grau mitjà de Formació Professional.

Els centres que hi participen es comprometen a mantenir un InfoPoint actualitzat sobre el Parlament Europeu, treballar materials en línia proporcionat per la institució, fer activitats durant el curs acadèmic relacionades amb la UE, i celebrar el Dia d'Europa, el 9 de maig.

Aquest curs 2023-2024 hi ha 14 Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu a Catalunya: set de la província de Barcelona, tres a Tarragona, dues a Girona i dues a Lleida, i en aquesta novena edició hi participen a Espanya un total de 116 escoles ambaixadores del Parlament.