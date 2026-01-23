El programa Noves Oportunitats impulsa la inclusió social de 20.000 joves catalans

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El programa Noves Oportunitats, impulsat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i finançat pel Fons Social Europeu, ha impulsat des de la seva creació el 2011 la inclusió de 20.000 joves d'entre 16 i 24 anys que han abandonat el sistema educatiu prematurament o en situació vulnerable a Catalunya.
Amb motiu del Dia Internacional de l'Educació (24 de gener), la Comissió Europea (CE) impulsa una campanya per destacar com els fons europeus milloren la vida de la població, han informat en un comunicat conjunt la CE, el SOC i la Generalitat aquest divendres.
Noves Oportunitats combina orientació personalitzada, tutories, formació adaptada i acompanyament continuat, amb l'objectiu d'ajudar els participants a adquirir competències bàsiques i professionals, aprendre un ofici i obtenir certificacions per accedir al mercat laboral o tornar al sistema educatiu.
Aquesta iniciativa compta amb un pressupost de 31,8 milions d'euros per al període 2024-2026, dels quals un 40% han estat finançats a través del Fons Social Europeu.
El Fons Social Europeu Plus (FSE+) és el principal instrument de la Unió Europea destinat a invertir en les persones i donar suport a l'aplicació del pilar europeu de drets socials, amb un pressupost total de 142.700 milions d'euros per al període 2021-2027.