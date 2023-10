El programa Intecmed d'Ascame ha beneficiat 48 empreses de quatre països del Mediterrani

Barcelona, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani (Ascame) ha presentat aquest dimarts els resultats del programa Intecmed, un programa d'innovació tecnològica a la conca del Mediterrani afavorida per la Unió Europea i que ha beneficiat 48 empreses de quatre països, entre els quals Espanya, segons un comunicat d'Ascame aquest dimarts.

L'acte ha comptat amb la presència de la coordinadora de comunicació d'Ascame, Diana Truyol; el secretari general de la junta de directors de la Cambra de Comerç d'Achaia (Grècia), Theodoros Tsoumpelis; la directora de transferència tecnològica de l'Agència Nacional per al Foment de la Recerca Científica de Tunísia, Souad Boussaqid, i l'experta en emprenedoria de la Confederació d'Associacions d'Empreses Europees d'Egipte, Mai Darwish.

Intecmed ha tingut com a resultat "una aliança regional mediterrània per a la transferència d'innovació, signada per organitzacions dels quatre països participants, Egipte, Tunísia, Grècia i Espanya", els representants dels quals han destacat com d'enriquidora ha estat l'aliança durant els 3 anys de projecte i la seva satisfacció amb els resultats.