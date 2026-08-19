Un programa del Govern permet a 1.181 alumnes visitar empreses de sectors "masculinitzats"

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El programa '+Dones +Futur: despertem vocacions', impulsat per la conselleria d'Igualtat i Feminisme del Govern, ha permès a 1.181 alumnes visitar empreses de sectors "tradicionalment masculinitzats".
Des que es va engegar la iniciativa, al curs 2023-2024, s'han fet 49 visites a companyies i entitats dels àmbits tecnològic, industrial i d'innovació, ha informat aquest dimecres l'executiu català en un comunicat.
"És molt important tenir referents per poder somniar amb un futur lliure d'estereotips", ha afirmat la consellera d'Igualtat, Eva Menor.
El projecte compta amb 76 centres educatius inscrits i 43 empreses interessades a oferir visites, que es reprendran al curs 2026-2027.
Aquesta iniciativa forma part de l'estratègia 'Catalunya territori coeducador, amb la qual el Govern pretén "estendre la coeducació als diferents espais on nens, adolescents i joves creixen, aprenen i es relacionen".
Entre les línies de treball futures del projecte es troba l'impuls de la relació amb empreses i oficis del sector primari, com els vinculats amb l'alimentació o la sostenibilitat.