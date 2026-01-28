El programa Emppersona de la Fundació Pimec dona una segona oportunitat a 104 persones

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El programa Emppersona de la Fundació Pimec, que té el suport del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Diputació de Barcelona, ha permès a 104 persones tenir una segona oportunitat laboral, informa en un comunicat aquest dimecres.
El 2025, el programa ha acompanyat 343 persones "interessades a reflotar la seva empresa, a autoocupar-se o a reincorporar-se al mercat laboral".
De les 104 persones que han obtingut aquesta segona oportunitat, el 60% ha iniciat un nou negoci, el 33% s'ha recol·locat al mercat laboral i el 7% restant ha rebut suport per reflotar o tancar de manera ordenada la seva activitat.
El president de la Fundació, Josep González, ha explicat que el programa es complementa amb altres iniciatives com el programa Incorpora de la Fundació La Caixa.
L'entitat ha recordat que el suport continua després d'acabar el programa amb mentoria continuada i seguiment professional i empresarial durant tres anys.