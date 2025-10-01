El programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 assoleix el 95% d'execució

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 ha arribat al 94,85% d'execució, amb un import global de 974,69 milions d'euros, informa la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en un comunicat aquest dimecres.
La Conselleria ha explicat que l'import executat, d'un total de 1.027 milions d'euros, "garanteix l'execució correcta dels fons europeus d'acord amb els objectius i fites" fixades per la Comissió Europea.
Ha destacat les millores de la competitivitat agrària, amb un 86,86% d'execució; les d'ajuts agroambientals (99,72%); les d'agricultura i ramaderia ecològica(99,49%) i les de zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques (91,54%).
D'altra banda, les operacions de les estratègies de desenvolupament local Leader van arribar al 99,56& d'execució, i les mesures del sector forestal, al 99,6%.
Ha afegit que s'han assolit les fites previstes per al 2025 i ha destacat el nombre d'expedients de primera instal·lació de joves, amb 2.888 expedients executats.