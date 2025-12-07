El professor Peter Beinart veu el pla de pau de Trump com "un altre pas cap a la despulla" de Gaza

L'autor de 'Ser judío después de la destrucción de Gaza' creu que Israel és el lloc "menys segur per als jueus"
BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -
El periodista i professor a la Universitat Municipal de Nova York Peter Beinart ha assegurat que el pla de pau presentat pel president d'Estats Units, Donald Trump, "és en realitat un altre pas cap a la despulla i la destrucció dels palestins", i ha afegit que aquest pla no ha detingut a Israel en la seva matança de palestins.
"Essencialment, el que fa és dividir Gaza en dos i obligar als palestins de Gaza a viure en la meitat de la terra en la qual vivien abans. Ja estaven en un àrea increïblement superpoblada, i ara estan en la meitat d'aquest territori", ha lamentat Beinart en una entrevista amb Europa Press per presentar el seu llibre 'Ser judío después de la destrucción de Gaza'.
L'autor, que parla des de la seva experiència com a jueu, ha comparat el que està ocorrent a Gaza amb "el procés que va travessar Estats Units amb els nadius americans, on se'ls va obligar a viure en àrees de terra cada vegada més petites com a part d'un procés de destrucció d'un poble sencer".
Beinart també ha criticat que els mitjans de comunicació nord-americans estiguin prestant "molta més atenció al sofriment dels israelians que al que ha ocorregut als palestins", però ha destacat el paper que ha tingut les xarxes socials, que han permès als palestins donar el seu punt de vista.
INSEGURETAT D'ISRAEL
Ha sostingut que molts jueus pensen que Israel és un refugi segur, "però en realitat és menys segur per als jueus que gairebé qualsevol altra comunitat jueva gran al món", després del que ho ha atribuït a l'existència d'una supremacia política que oprimeix als palestins en un sistema de violència que genera contra-violència, textualment.
"Crec que els Estats, els països, són més segurs per tots quan tots tenen una veu al Govern. Quan tots tenen una veu, el dret al vot, el dret a ser representats, llavors existeix un mecanisme no violent perquè l'Estat t'escolti", ha argumentat Beinart, que creu que quan això no es dona, les persones són més propenses a prendre les armes.
L'autor ha subratllat que "els jueus israelians estarien més segurs si visquessin junt amb palestins que tinguessin drets iguals", encara que ha reconegut que aquesta opinió és minoritària i és una cosa difícil d'imaginar avui dia.
"Crec que la naturalesa dels sistemes polítics supremacistes és que és molt difícil per a la gent que es beneficia d'aquesta supremacia imaginar viure en igualtat junt amb les persones que són legalment inferiors. I tendeixen a veure la igualtat com una amenaça gravíssima", ha defensat l'autor, que ha recordat que això és el que pensaven els sud-africans blancs durant el 'apartheid'.
De fet, el seu llibre acaba amb una reflexió esperançadora, dient que els jueus poden contribuir a la humanitat en alliberar-se " de la supremacia perquè, com a aliats dels palestins", puguin ajudar a alliberar el món, i considera que, així com Sud-àfrica va ser inspiradora quant al progrés cap a la igualtat, Israel i Palestina podrien ser-ho si s'avancés cap a un sistema en què israelians i palestins anessin tractats per igual.
JUDAISME I ISRAEL
El professor també ha alertat dels riscos de barrejar els termes antisemitisme i antisionisme, i de confondre als jueus amb Israel: "És molt perillós per als jueus ser confosos amb aquest Estat en particular, perquè permet a la gent dir que si no els agrada l'Estat d'Israel, hi ha alguna cosa dolenta en els jueus o en el judaisme".
Ha explicat que va escriure aquest llibre per intentar entendre per què persones que coneixia recolzaven el que havia fet Israel a Gaza, i ha assenyalat que percep un canvi, especialment entre els jueus joves, que s'estan replantejant les històries que s'han explicat "sobre la naturalesa de l'Estat d'Israel i la seva relació amb els palestins".