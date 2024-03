El professor apartat a Badalona (Barcelona) per assetjament té una ordre d'allunyament i 7 denúncies

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

El professor de l'aula d'acollida d'un institut de Badalona (Barcelona) que ha estat apartat i expedientat per presumpte assetjament a unes alumnes té una ordre judicial d'allunyament de l'escola i va ser denunciat per set víctimes.

El jutge que investiga el cas també li va imposar una ordre d'allunyament en relació amb quatre de les set denunciants, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) aquest dimarts.

La causa està oberta al jutjat d'instrucció 2 de Badalona (Barcelona), amb set denunciants personades, per presumpte assetjament per via telemàtica.

El professor ja ha declarat com a investigat davant el jutge instructor i està en llibertat provisional amb les esmentades ordres d'allunyament.

Per la seva banda, la Conselleria d'Educació de la Generalitat li ha obert un expedient per aquests fets que l'aparten provisionalment del seu lloc de treball.