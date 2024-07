Produir un quilo de raïm té un cost d'entre 0,45 i 0,5 euros per al viticultor

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Produir un quilo de raïm té un cost estimat d'entre 0,45 i 0,5 euros per al viticultor, segons l'estudi sobre els costos del sector encarregat per l'Incavi al Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (Creda).

En un comunicat aquest dijous, la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha explicat que aquest preu és el de les tres varietats majoritàries en l'elaboració del vi base cava --xarel·lo, parellada i macabeu--.

Aquestes dades serveixen d'orientació per determinar els costos de referència aproximats tenint en compte la producció de cada explotació i les despeses de cada campanya.

Durant la 12a Taula del Cava, el conseller en funcions, David Mascort, ha explicat que el Govern continua "construint eines imprescindibles per fer front al futur del sector".

Com a novetat, l'informe d'aquest any inclou el cost de la mà d'obra familiar, que se situa entre 0,1 i 0,13 euros per quilo, i que era una petició del sector.