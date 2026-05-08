La producció industrial puja un 3% al març a Catalunya, 0,9 punts més que la mitjana nacional

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
L'índex general de producció industrial (IPI) ha pujat un 3% interanual el passat mes de març a Catalunya, 0,9 punts més que la mitjana nacional, que s'ha incrementat un 2,1%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), un fet que provoca que la producció industrial surti de xifres negatives a Catalunya.
La taxa anual de la producció industrial augmenta a nou comunitats autònomes i disminueix en altres 8: Múrcia (+11,7%), Castella i Lleó (+9,6%) i Andalusia (+7,1%) van ser les que van registrar pujades més grans, mentre que al costat contrari se situen Extremadura, Astúries i les Balears amb reculades d'un 13,9%, 7,1% i un 5%, respectivament.
Des de principis d'any la producció industrial a Catalunya s'ha reduït un 1%, enfront un descens del -0,7% de la mitjana nacional.
Per destinació econòmica, els béns de consum en el seu conjunt van pujar a la comunitat un 4,1% amb un descens de l'1,7% en el cas dels duradors i un 4,4% més pels no duradors.
Quant a la resta, els béns d'equip van augmentar un 2,4%; els béns intermedis van anotar un 2,8% més i els de l'energia, un 1,6% més.