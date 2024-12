La producció industrial puja un 9,5% a l'octubre a Catalunya

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -

L'índex general de producció industrial (IPI) va augmentar un 9,5% interanual el passat mes d'octubre a Catalunya, 3,1 punts més que la mitjana espanyola, que s'ha incrementat un 6,4%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i la producció industrial surt així de xifres negatives a Catalunya.

L'índex va ser positiu a totes les comunitats autònomes amb La Rioja (+14,7%), Aragó (+12,8%) i Castella i Lleó (+11,1%) al capdavant, excepte a Extremadura, on l'índex es va reduir un 13,4%, i a Andalusia amb una caiguda de l'1,3%.

Des de començaments d'any la producció industrial a Catalunya ha pujat un 4%, respecte a un increment del 0,8% de la mitjana espanyola.

Per destinació econòmica, els béns de consum en el seu conjunt van pujar a la regió un 8% amb un increment del 7,4% en el cas dels duradors i un 8,1% més per als no duradors.

Quant a la resta, els béns d'equip van augmentar un 11,2%; els béns intermedis es van anotar un 7,3% més i els de l'energia, un 17,1% més.