La producció industrial puja un 5,5% al setembre a Catalunya, 1 punt més que la mitjana espanyola

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'índex general de producció industrial (IPI) va augmentar un 5,5% interanual el passat mes de setembre a Catalunya, 1 punt més que la mitjana espanyola, que es va incrementar un 4,5%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La producció industrial continua així un mes més en xifres positives a Catalunya i encadena 4 mesos de creixement.
L'índex va ser positiu a totes les comunitats autònomes amb Castella i Lleó (+17%), Andalusia (+11,2%) i les Canàries (+8,7%) amb els increments més destacats, excepte a la Comunitat Valenciana on l'índex es va reduir un 3,3% i al País Basc amb una reducció del 2,8%.
Per sectors econòmics, els béns de consum en el seu conjunt van pujar a catalunya un 5,3% amb un increment del 20% en el cas dels duradors i un 4,6% més per als no duradors.
Quant a la resta, els béns d'equip van augmentar un 11%, els béns intermedis van marcar un 3,7% més i els de l'energia, un 1,7% més.