La producció industrial puja un 5,3% a l'abril a Catalunya, 1,1 punts més que la mitjana espanyola

David Oller - Europa Press
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
L'índex general de producció industrial (IPI) ha augmentat un 5,3% interanual el mes d'abril a Catalunya, 1,1 punts més que la mitjana espanyola, que s'ha incrementat un 4,2%, segons unes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La producció industrial continua així un mes més en xifres positives a Catalunya i encadena dos mesos de creixement.
La taxa anual de la producció industrial augmenta en catorze comunitats autònomes i es redueix en altres 3. Múrcia (+9,3%), Castella-la Manxa (+8,1%) i Andalusia (+8%) van ser les que van mostrar les alces més destacades, mentre que al costat oposat se situen Extremadura, les Balears i Astúries amb reculades d'un 10,9%, un 8,1% i un 2,9%, respectivament.
Des de principis d'any la producció industrial a Catalunya ha pujat un 0,6%, davant un increment del 0,5% de la mitjana estatal.
Per destinació econòmica, els béns de consum en el seu conjunt van pujar a la comunitat un 4,2% amb un descens del 7% en el cas dels duradors i un 4,8% més pels no duradors. Quant a la resta, els béns d'equip van augmentar un 6,3%;, els béns intermedis van anotar un 3,1% més i els de l'energia, un 13,1% més.