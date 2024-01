La producció industrial puja un 2,6% al novembre a Catalunya, 1,5 punts més que la mitjana nacional

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

L'índex general de producció industrial (IPI) ha crescut un 2,6% interanual el passat mes de novembre a Catalunya, 1,5 punts més que la mitjana nacional, que s'ha incrementat un 1,1%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La producció industrial continua així un mes més en xifres positives a Catalunya i encadena dos mesos de creixement.

La taxa anual de la producció industrial s'incrementa a onze comunitats autònomes i cau a sis més. Les Balears (+18,2%), Galícia (+7,3%) i Castella i Lleó (+6,5%) van ser les que van experimentar més increments, mentre que en el costat contrari se situen Cantàbria, la Comunitat Valenciana i Andalusia amb reculades d'un 5,8%, 4,1% i un 3,7%, respectivament.

Per destinació econòmica, els béns de consum en el seu conjunt es van mantenir a Catalunya en un 0% amb un increment del 7,7% en el cas dels duradors i un 0,4% menys per als no duradors. Quant a la resta, els béns d'equip van augmentar un 7,4%; els béns intermedis van marcar un 1% menys i els de l'energia, un 14,5% més.