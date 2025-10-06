La producció industrial puja un 2,3% a l'agost, 1,9 punts més que la mitjana espanyola

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'índex de producció industrial (IPI) va créixer un 2,3% interanual el passat mes d'agost a Catalunya, 1,9 punts més que la mitjana espanyola, que es va incrementar un 0,4%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La producció industrial continua així un mes més en xifres positives a Catalunya i encadena tres mesos de creixement.
La taxa anual de la producció industrial s'incrementa a vuit comunitats autònomes i disminueix a 9 més: Andalusia (+8,4%), Castella i Lleó (+3,5%) i Cantàbria (+2,6%) van ser les que van mostrar les alces més destacades, mentre que al costat oposat se situen el País Basc, La Rioja i Navarra amb reculades d'un 7,9%, 7,5% i un 6,2%, respectivament.
Des de començaments d'any la producció industrial a Catalunya ha disminuït un 0,6%, en relació amb un increment del 0,6% de la mitjana espanyola.
Per destinació econòmica, els béns de consum en el seu conjunt van pujar a Catalunya un 4,3% amb un increment de l'1,3% en el cas dels duradors i un 4,4% més per als no duradors i, quant a la resta, els béns d'equip van augmentar un 15,2%; els béns intermedis van anotar un 5% menys i els de l'energia, un 1,4% més.