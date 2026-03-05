La producció industrial baixa un 5,5% al gener a Catalunya, 2,8 punts més que la mitjana espanyola

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
L'índex general de producció industrial (IPI) va baixar un 5,5% interanual el passat mes de gener a Catalunya, 2,8 punts més que la mitjana espanyola, que ha caigut un 2,7%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La taxa anual de la producció industrial creix a cinc comunitats autònomes i es redueix a 12 més. Castella i Lleó (+5,6%), Galícia (+1,9%) i Andalusia (+1,6%) van ser les que van experimentar els increments més destacats, mentre que al costat contrari se situen La Rioja, Cantàbria i Astúries amb reculades d'un 9,4%, un 7,5% i un 7,2%, respectivament.
Des de començaments d'any la producció industrial a Catalunya s'ha reduït un 5,5%, davant una descens del -2,7% de la mitjana espanyola.
Per destinació econòmica, els béns de consum en el seu conjunt van baixar a Catalunya un 5,5% amb un descens de l'11,3% en el cas dels duradors i un 5,2% menys per als no duradors.
Quant a la resta, els béns d'equip van disminuir un 6,4%, els béns intermedis van marcar un 6,7% menys i els de l'energia, un 1% menys.