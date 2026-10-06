La producció industrial baixa un 4,7% a l'agost a Catalunya

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
L'índex general de producció industrial (IPI) va caure un 4,7% interanual el passat mes d'agost a Catalunya, 6,3 punts menys que la mitjana espanyola, que es va incrementar un 1,6%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La taxa anual de la producció industrial va créixer a onze comunitats autònomes i es va reduir a 6 més: Navarra (+12,7%), Múrcia (+10,6%) i Andalusia (+7,8%) van ser les que van experimentar els increments més importants, mentre que al costat contrari es van situar Extremadura, Catalunya i Cantàbria amb reculades d'un 7,9%, un 4,7% i un 3,2%, respectivament.
Des de començaments d'any la producció industrial a Catalunya ha crescut un 0,4%, respecte a un increment de l'1,4% de la mitjana espanyola.
Per sector econòmic, els béns de consum en el seu conjunt van baixar a Catalunya un 6,3% amb un increment del 2,6% en el cas dels duradors i un 6,7% menys dels no duradors. Quant a la resta, els béns d'equip van disminuir un 12,7%, els béns intermedis van marcar un 2,9% menys i els de l'energia, un 3,3% més.