La producció industrial baixa un 0,4% al febrer a Catalunya

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
L'índex general de producció industrial (IPI) va baixar un 0,4% interanual el passat mes de febrer a Catalunya, 0,9 punts menys que la mitjana espanyola, que s'ha reduït un 1,3%, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La taxa anual de la producció industrial creix en tres comunitats autònomes i es redueix a 14: Castella i Lleó (+12,9%), Cantàbria (+3,7%) i Aragó (+1,7%) van ser les que van mostrar les alces més grans, mentre que al costat contrari se situen La Rioja, Astúries i Extremadura amb reculades d'un 11,2%, un 10,7% i un 9,1%, respectivament.
Des de començaments d'any la producció industrial a Catalunya ha caigut un 3,1%, respecte a un descens del -2,2% de la mitjana espanyola.
Per destinació econòmica, els béns de consum en el seu conjunt van pujar a Catalunya un 3,5% amb un descens del 2,4% en el cas dels duradors i un 3,8% més pels no duradors.
Pel que fa a la resta, els béns d'equip van disminuir un 1,5%, els béns intermedis van anotar un 2,5% menys i els de l'energia, un 2,5% menys.