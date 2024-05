La producció de fruita de pinyol baixa un 4% a Catalunya per la sequera i les altes temperatures

Lleida concentra la immensa majoria de la producció de préssecs i nectarines



BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

El potencial productiu de la fruita de pinyol, que engloba préssecs i nectarines, s'ha reduït aquest any un 4% a Catalunya respecte de les dades del 2023, fins a 384.840 tones, una baixada causada sobretot per la sequera i les altes temperatures registrades durant l'últim any.

Són dades que han presentat aquest dilluns l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) i la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

En un comunicat, Afrucat ha informat que la baixada de la producció més gran del sector de la fruita amb pinyol es registra a Barcelona (-13%), seguida per Girona (-9%), Lleida (-4%) i Tarragona (-3%).

La província de Lleida és la que concentra la major part de la producció de préssecs i nectarines, amb 362.360 tones, mentre que la resta registra xifres molt inferiors.

El 2023, la producció de fruites de pinyol es va recuperar després de tres anys anteriors amb una baixa producció i d'afectacions climàtiques com gelades, pedregades i la greu sequera, tot i que aquest any, com a conseqüència de l'estrès climàtic que han patit els arbres i les altes temperatures, les xifres es tornen a moderar.

UN ANY "NORMAL"

Malgrat la baixa de producció, el director general d'empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Govern, Joan Gòdia, ha remarcat que les xifres del 2024 amb les d'un any "normal", amb pràcticament tot el potencial productiu català recuperat i actualment sense falta d'aigua.

El president del Comitè del Pinyol d'Afrucat, Benjamí Ibars, ha previst que el mercat de la fruita de pinyol serà "fluït", perquè la recollida ha estat precoç a Múrcia, d'on prové part del gènere, i no se solaparà amb la campanya catalana, que va en el seu temps habitual.