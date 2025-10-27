La Producció Agrària Sostenible, seleccionada per participar en el Paris Peace Forum 2025

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La Producció Agrària Sostenible (PAS), un projecte del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, ha estat seleccionat per participar en el Paris Peace Forum, esdeveniment internacional que promou solucions als grans reptes reals, informa la Conselleria en un comunicat aquest dilluns.
Una delegació del departament, encapçalada per la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, participarà els dies 29 i 30 d'octubre en aquest fòrum.
La participació de la Generalitat ha estat possible gràcies a la selecció del projecte Producció Agrària Sostenible, que facilita la compatibilització entre la producció d'aliments i la conservació de recursos naturals, com una de les 30 iniciatives més inspiradores, entre més de 320 propostes procedents de 80 països.
Aquesta selecció ofereix al Govern l'oportunitat de presentar la seva experiència en el fòrum, intercanviar coneixements amb experts internacionals, i explorar noves aliances per "avançar cap a una agricultura més sostenible i resilient".
La delegació catalana participarà en espais centrats en la innovació agrària, sostenibilitat i cooperació internacional, com l'acte paral·lel Atlas i UM6P, sobre pràctiques agrícoles sostenibles, o una taula rodona sobre innovacions en agroecologia, ramaderia digital i sistemes alimentaris resilients al clima.