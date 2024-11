Prodeca viatja al Marroc per millorar les relacions comercials entre empreses càrnies

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La promotora d'aliments catalans Prodeca, en col·laboració amb Anafric, ha viatjat al Marroc per millorar les relacions comercials entre empreses càrnies i explorar noves vies de col·laboració, ha informat en un comunicat aquest dijous.

La recent eliminació dels aranzels a la carn espanyola per part del Marroc ha obert "una oportunitat única per impulsar les exportacions i generar noves aliances comercials per al sector".

El viatge, celebrat entre dilluns i dimecres, ha inclòs jornades d'intercanvi amb empresaris marroquins a Casablanca, Rabat i Tànger.