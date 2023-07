Processen al sospitós d'intentar matar i agredir sexualment una menor a Igualada (Barcelona)

La seva declaració està prevista per a aquest dijous al matí

El Jutjat d'Instrucció 4 d'Igualada (Barcelona) ha processat per un presumpte delicte d'intent d'assassinat i un altre d'agressió sexual al sospitós d'agredir una menor de 16 anys en sortir d'una discoteca la matinada de l'1 de novembre de 2021.

En un acte consultat per Europa Press aquest dimecres, el jutge desgrana els indicis que la investigació ha recaptat per considerar-lo sospitós de colpejar a la menor al cap, agredir-la sexualment i després deixar-la tirada a terra, robant-li l'abric, el vestit i les calces que portava, tot en uns 20 minuts.

Una vegada processat el sospitós, la seva declaració indagatòria es farà aquest dijous a les 11 hores.

Com a indicis, el jutge compta amb els enregistraments de les càmeres de seguretat de la zona i la connexió dels mòbils del sospitós i de la menor a les antenes de telefonia, que corroboren la seva localització i alhora descarten que altres persones participessin en l'agressió.

L'instructor considera que aquestes dades són suficients per processar al sospitós per agressió sexual i intent d'assassinat, ja que considera que la menor hagués mort a conseqüència de l'agressió "de no haver estat assistida amb celeritat i promptitud".

A més, el jutge recorda que "l'última baula a tota aquesta cadena d'indicis" són les restes d'ADN de la menor que la policia va trobar en registrar la casa del sospitós, en diversos objectes i peces de roba que portava aquella nit.

L'home està a la presó provisional des que va ser detingut i davant d'aquests indicis el jutge ha decidit mantenir-lo.