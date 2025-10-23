Processen el futbolista Aguado per presumpta agressió sexual

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona ha processat l'exfutbolista de l'Espanyol Álvaro Aguado en detectar indicis d'un presumpte delicte d'agressió sexual amb penetració contra una treballadora del club, uns fets que es van produir el 24 de juny a la matinada en una discoteca del passeig marítim de la capital catalana durant la celebració de l'ascens a primera divisió.
Segons la interlocutòria consultada per Europa Press, la jutgessa considera com a indicis la declaració judicial de la víctima --que manté la versió davant la policia--, a més de l'informe forense i les declaracions dels testimonis que corroboren els moments previs i posteriors a la penetració, especialment pels missatges enviats per Whatsapp i l'estat anímic de la víctima.
A més a més, també es té en compte la declaració d'Aguado, que va reconèixer haver mantingut relacions sexuals amb penetració amb la víctima, tot i que expressa que van ser consentides.