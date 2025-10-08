Processat el líder d'una xarxa de pederàstia de Barcelona per presumptament violar quatre menors

Un segon investigat està acusat d'agressions sexuals gravades pel líder de la xarxa
BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Un jutge ha processat al presumpte líder d'una xarxa de pederàstia que utilitzava el seu pis al barri del Raval de Barcelona per presumptament violar quatre menors i gravar sense consentiment ni coneixement relacionis uns altres tres, amb els quals va mantenir sexe de forma consentida.
Segons la interlocutòria consultada per Europa Press, se li atribueixen els delictes d'agressió sexual sobre menors de 16 anys, així com delictes d'inducció a la prostitució i elaboració i distribució de pornografia amb menors d'edat, ja que hauria difós el material audiovisual "a diferents xats i aplicacions d'internet".
Concretament, l'acusat -- T. L.-- va mantenir de forma "repetida i habitual" relacions sexuals amb dos dels menors, mentre que amb els altres dos va mantenir una relació sexual amb cadascun, practicant penetració oral i anal.
A més, en el cas del quart menor --de 15 anys-- la relació va tenir un caràcter "especialment vexatori" en un entorn sadomasoquista", on el presumpte autor va gravar aquesta relació sense coneixement del menor.
SEGON INVESTIGAT
A la tercera causa, també es processa un segon investigat per delictes d'agressió sexual de menors de 16 anys, elaboració i distribució de pornografia amb menors i diversos delictes d'agressió sexual sobre menors de 16 i inducció a la prostitució respecte a un menor.
Concretament, els informes policials situen aquest altre processat --F. M. A. I. O.-- a diverses agressions sexuals que consten gravades pel líder de la xarxa.
Finalment, el jutge ha deixat fora de la causa de forma provisional a altres quatre sospitosos que van participar en converses d'índole pederasta amb el líder, però no s'han obtingut indicis que permetin atribuir-los una agressió sexual concreta.
TRES CAUSES
Es tracta de la tercera causa contra el principal capitost de la xarxa de pederàstia, ja que existeixen dues prèvies: la primera, en la qual el Ministeri Fiscal li demana 107 anys de presó per sis delictes d'agressió sexual.
Quant a la segona, en aquesta investiga diversos homes als quals el líder va convidar per tenir sexe amb nens, però està pendent de la revisió de dos telèfons per part dels Mossos d'Esquadra.