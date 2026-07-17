El procés de regularització aporta 23.607 afiliats a la Seguretat Social a Catalunya fins al juny

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya relacionats amb el procés de regularització extraordinari de persones estrangeres ha pujat a 23.607 a Catalunya fins al 30 de juny, la qual cosa suposa el 14,8% del total de regularitzats en alta.
En el conjunt d'Espanya, s'han registrat 159.097 afiliats relacionats amb aquest procés, informa el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en un comunicat aquest divendres.
Per províncies, el nombre de regularitzats en alta ha estat de 15.958 a Barcelona (un 10% sobre el total espanyol), de 2.711 a Girona (1,7%), de 2.403 a Lleida (1,5%) i de 2.535 a Tarragona (1,6%).